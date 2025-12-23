Simonelli svela: 'Milan-Como a San Siro. Ecco quando si saprà di più...'

Il presidente della Lega Serie A Simonelli ha svelato che Milan-Como si giocherà a San Siro, ma per fissare una data bisogna aspettare ancora. Ecco le sue parole in merito
Nella giornata di ieri è arrivata la fine del lungo e tortuoso percorso che doveva portare a una scelta definita riguardo la disputa della partita di Serie tra Milan e Como. Una decisione è finalmente arrivata. Il match era in programma l'8 febbraio 2026 a Perth, ma non si disputerà più in Australia. Infatti, nella giornata di ieri è arrivata la conferma ufficiale che la sfida non si giocherà in Oceania. Una nota congiunta del Governo della Western Australia e della Lega Serie A ha spiegato le motivazioni legate alla 'fumata nera'.
Sempre ieri, prima della finale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, ha parlato il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, svelando i dettagli sul quando e dove verrà giocata la partita tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fabregas. Di seguito vengono riportate le sue parole rilasciate ai microfoni di 'Mediaset'.