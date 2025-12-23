Simonelli svela: 'Milan-Como a San Siro. Ecco quando si saprà di più...'

Nella giornata di ieri è arrivata la fine del lungo e tortuoso percorso che doveva portare a una scelta definita riguardo la disputa della partita di Serie tra Milan e Como. Una decisione è finalmente arrivata. Il match era in programma l'8 febbraio 2026 a Perth, ma non si disputerà più in Australia. Infatti, nella giornata di ieri è arrivata la conferma ufficiale che la sfida non si giocherà in Oceania. Una nota congiunta del Governo della Western Australia e della Lega Serie A ha spiegato le motivazioni legate alla 'fumata nera'.