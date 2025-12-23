Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Bierhoff su Fullkrug: “È sempre stato chiaro che avesse potenzialità, ma le ha mostrate tardi”

Bierhoff su Fullkrug: “È sempre stato chiaro che avesse potenzialità, ma le ha mostrate tardi” - immagine 1
Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha parlato del connazionale Niclas Füllkrug, in procinto di diventare rossonero. Le dichiarazioni
Alessia Scataglini

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan che ha vestito la casacca rossonera dal '98 al 2001, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex attaccante del Milan si è soffermato a parlare del nuovo acquisto rossonero Niclas Fullkrug, arrivato dal West Ham. Dopo i problemi in attacco, il Milan è risulto a piazzare il primo colpo di mercato, regalando ad Allegri la punta tanto richiesta. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Bierhoff

Sul perché si sia imposto tardi nella sua carriera: «Ha giocato tanto nella seconda serie tedesca, ha segnato, ma ha avuto degli infortuni che lo hanno frenato. È sempre stato chiaro che avesse potenzialità, ma le ha mostrate tardi. Può capitare: non tutti gli attaccanti esplodono giovani e ci sono quelli che hanno bisogno di più esperienze per maturare».

Sulle stagioni in doppia cifra in Bundesliga con Hannover, Werder Brema e Borussia Dortmund: «Sono state le sue stagioni migliori: ha giocato con continuità nel suo ruolo, quello di centravanti, e ha realizzato diverse reti».

