Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan che ha vestito la casacca rossonera dal '98 al 2001, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex attaccante del Milan si è soffermato a parlare del nuovo acquisto rossonero Niclas Fullkrug, arrivato dal West Ham. Dopo i problemi in attacco, il Milan è risulto a piazzare il primo colpo di mercato, regalando ad Allegri la punta tanto richiesta. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Bierhoff

Sul perché si sia imposto tardi nella sua carriera: «Ha giocato tanto nella seconda serie tedesca, ha segnato, ma ha avuto degli infortuni che lo hanno frenato. È sempre stato chiaro che avesse potenzialità, ma le ha mostrate tardi. Può capitare: non tutti gli attaccanti esplodono giovani e ci sono quelli che hanno bisogno di più esperienze per maturare».