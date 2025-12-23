Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha parlato del connazionale Niclas Füllkrug, in procinto di diventare rossonero. Le dichiarazioni
Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan che ha vestito la casacca rossonera dal '98 al 2001, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex attaccante del Milan si è soffermato a parlare del nuovo acquisto rossonero Niclas Fullkrug, arrivato dal West Ham. Dopo i problemi in attacco, il Milan è risulto a piazzare il primo colpo di mercato, regalando ad Allegri la punta tanto richiesta. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Bierhoff
Sul perché si sia imposto tardi nella sua carriera: «Ha giocato tanto nella seconda serie tedesca, ha segnato, ma ha avuto degli infortuni che lo hanno frenato. È sempre stato chiaro che avesse potenzialità, ma le ha mostrate tardi. Può capitare: non tutti gli attaccanti esplodono giovani e ci sono quelli che hanno bisogno di più esperienze per maturare».