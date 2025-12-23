Pianeta Milan
L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato della corsa Scudetto in Serie A e anche della situazione in casa Milan: Fullkrug e non solo. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Non vedo nessuna in grado di staccarsi al momento. Tutte fanno punti, poi tutte rallentano". Questo il commento di Fabio Capello sulla corsa scudetto in Serie A: "Il Milan e la Roma sono state al comando, ora c’è l’Inter, il Napoli è sempre lassù, la Juve sta rientrando seriamente in gioco… Una discontinuità causata soprattutto dalle coppe".

L'ex allenatore del Milan ha parlato anche dei rossoneri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri. Questo è il dramma, sportivo s’intende, dei rossoneri. Devono trovare solidità in difesa: gli errori e le incertezze sono costati fin qui tanti punti. L’atteggiamento è molto offensivo, ma così si va in difficoltà dietro. E poi si doveva far meglio con le piccole". Parole molto significative, anche per questo il Milan sta cercando un difensore sul mercato.

Spazio poi al mercato. Cosa ne pensa Capello di Fullkrug? "Di sicuro, senza un 9 è difficile giocare. Fullkrug è un attaccante vecchio stampo: ci sarà stato un consulto in società per valutare chi poteva essere l’uomo giusto. Però non è soltanto questione di centravanti: il Milan non ha le coppe europee rispetto alle altre e dovrebbe sfruttare questo vantaggio".

