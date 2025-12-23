L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato della corsa Scudetto in Serie A e anche della situazione in casa Milan: Fullkrug e non solo. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'

"Non vedo nessuna in grado di staccarsi al momento. Tutte fanno punti, poi tutte rallentano". Questo il commento di Fabio Capello sulla corsa scudetto in Serie A : " Il Milan e la Roma sono state al comando, ora c’è l’Inter, il Napoli è sempre lassù, la Juve sta rientrando seriamente in gioco… Una discontinuità causata soprattutto dalle coppe".

Milan, le parole di Capello anche su Fullkrug

L'ex allenatore del Milan ha parlato anche dei rossoneri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri. Questo è il dramma, sportivo s’intende, dei rossoneri. Devono trovare solidità in difesa: gli errori e le incertezze sono costati fin qui tanti punti. L’atteggiamento è molto offensivo, ma così si va in difficoltà dietro. E poi si doveva far meglio con le piccole". Parole molto significative, anche per questo il Milan sta cercando un difensore sul mercato.