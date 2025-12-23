Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan-Como a Perth non si farà, Simonelli: “Occasione persa per la crescita del calcio italiano”

INTERVISTE

Milan-Como a Perth non si farà, Simonelli: “Occasione persa per la crescita del calcio italiano”

Milan-Como a Perth, Simonelli: 'Occasione persa per il calcio italiano'
Nel comunicato in cui si annuncia che Milan-Como non si giocherà a Perth, è presente il commento del Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Ecco le sue parole
Redazione

La giornata di ieri ci ha lasciato una svolta definitiva nella lunga telenovela relativa alla disputa della partita di Serie A Milan-Como. Il match era in programma l'8 febbraio a Perth, ma non si disputerà più in Australia. Nonostante le recenti parole del Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli, nella giornata di ieri è arrivata la conferma ufficiale che la sfida non si giocherà in Oceania. Una nota congiunta del Governo della Western Australia e della Lega Serie A ha spiegato le motivazioni legate alla 'fumata nera'.

Ufficiale, niente Milan-Como a Perth: il commento di Simonelli

—  

Nel lungo comunicato pubblicato nella giornata di ieri, è presente anche il commento del Presidente di Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli. Di seguito vengono riportate le sue parole.

LEGGI ANCHE

"Nonostante la Lega Calcio Serie A avesse seguito puntualmente e correttamente il complesso iter autorizzativo, durato diversi mesi, attraverso l’approvazione dei Club partecipanti, dell’Assemblea di Lega Calcio Serie A, del Consiglio Federale FIGC, dell’ UEFA Executive Committee, della Federazione Australiana, e avesse accettato perfino condizioni sportive assai poco condivisibili imposte dalla Asian Football Confederation (AFC), a fronte di un’escalation di ulteriori e inaccettabili richieste sopraggiunte nelle ultime ore da parte dell’AFC nei confronti della Federazione Australiana e di conseguenza del Governo della Western Australia e della Lega Calcio Serie A, è diventato impossibile disputare la partita Milan – Como a Perth il prossimo 8 febbraio".

LEGGI ANCHE: 

Simonelli ha poi concluso: "Nell'esprimere rammarico per l’epilogo di questo progetto, continuiamo ad essere fermamente convinti che questa conclusione sia un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale, che priva peraltro i tantissimi tifosi della Serie A all’estero di vivere il sogno di assistere dal vivo a una partita della loro squadra del cuore".

Leggi anche
Milan, Bierhoff: “Füllkrug? Non è veloce, ma ha tutti questi altri pregi. E i compagni lo...
Di Gennaro: “Fullkrug serve al Milan, ma con lui in campo c’è il rischio che Pulisic...

© RIPRODUZIONE RISERVATA