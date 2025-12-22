Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Di Gennaro: “Fullkrug serve al Milan, ma con lui in campo c’è il rischio che Pulisic o Leao stia fuori”

INTERVISTE

Di Gennaro: “Fullkrug serve al Milan, ma con lui in campo c’è il rischio che Pulisic o Leao stia fuori”

Di Gennaro dubbioso: 'Fullkrug? Serve al Milan, ma con Pulisic e Leao...'
L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche l'imminente arrivo al Milan di Fullkrug. Ecco le sue parole
Redazione

In occasione dell'inizio del calciomercato invernale, il commentatore tv ed ex calciatore Antonio Di Gennaro ha commentato l'imminente arrivo in prestito al Milan di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in uscita dal West Ham che arriverà a Milano in serata. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

Milan, le parole di Antonio Di Gennaro su Fullkrug

—  

Sull'arrivo di Fullkrug: "E' un attaccante strutturato, per il Milan serve e spero che sia un acquisto diverso dagli ultimi. Poi bisognerà capire il ruolo di Pulisic e Leao".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, stasera Fullkrug a Milano. Saltata ufficialmente la trasferta di Perth. Nkunku via a gennaio?

Antonio Di Gennaro ha poi aggiunto: "Se arriva Fullkrug sarà titolare, quindi Allegri cambierà modulo. Serto se giochi con tre punte qualcuno devi togliere in mezzo, ma chi togli? A me non entusiasma Fullkrug, però vedremo. Il rischio è che rimanga fuori uno tra Leao e Pulisic, con l'ultimo che oggi mi sempre imprescindibile però".

Leggi anche
Milan-Como a Perth, Zazzaroni anticipa quello che sarebbe successo: “Non sono sicuro che...
Marchegiani sul Milan: “Nkunku non può fare la prima punta. Attacco non valorizza perché...

© RIPRODUZIONE RISERVATA