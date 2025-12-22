Di Gennaro dubbioso: 'Fullkrug? Serve al Milan, ma con Pulisic e Leao...'

Milan, stasera Fullkrug a Milano. Saltata ufficialmente la trasferta di Perth. Nkunku via a gennaio?
Antonio Di Gennaro ha poi aggiunto: "Se arriva Fullkrug sarà titolare, quindi Allegri cambierà modulo. Serto se giochi con tre punte qualcuno devi togliere in mezzo, ma chi togli? A me non entusiasma Fullkrug, però vedremo. Il rischio è che rimanga fuori uno tra Leao e Pulisic, con l'ultimo che oggi mi sempre imprescindibile però".
