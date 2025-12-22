Zazzaroni prevede: 'Milan-Como a Perth? Non sono sicuro che vadano...'

Nella puntata di oggi del podcast 'Numeri uno', registrata alle ore 12.00 di oggi (lunedì 22 dicembre), quindi prima della decisione ufficiale di annullare la trasferta a Perth , Ivan Zazzaroni aveva manifestato con forza il proprio disappunto all'ipotesi di giocare in Australia la partita di Serie A tra Milan e Como . Un malumore che, di fatto, ha trovato riscontro poche ore dopo , con la scelta finale che ha fatto decadere la trasferta in Australia, trasformando le sue parole in una sorta di previsione poi puntualmente avverata. Ecco che cosa ha detto il noto giornalista.

"Io sono contrarissimo, credo sia una cazzata mondiale andare in Australia. Poi vedremo chi pagherà in termini sportivi questa trasferta. Esportiamo un calcio deprimente, perché vedi partite deprimenti: assolutamente non siamo la Premier. Questi 4 soldi li ha voluti il Milan, è stato il Milan a pretendere di andare a Perth perché hanno affari con Elliott. Diciamola chiaramente. Poi ancora non sono sicuro che vadano, ho ancora il sogno… Poi pensa, arbitrato da un arbitro orientale, asiatico. A questo tipo di calcio sono contrario totalmente"