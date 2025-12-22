Saltata Milan-Como a Perth, Saffioti: 'Deludente, ma è la decisione giusta'

"Il nostro Governo ha lavorato a stretto contatto con l'AC Milan e la Lega Calcio Serie A. Eravamo certi che questo primo evento mondiale avrebbe avuto luogo a Perth. È deludente, ma è la decisione giusta: non eravamo disposti a esporre la Western Australia a un livello di rischio inaccettabile. Questo progetto è stato preparato per 12 mesi. Abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo a termine, ma la politica calcistica, le questioni legali e la burocrazia sono stati un ostacolo. Non c'era un manuale da seguire, perché non era mai successo prima in nessuna parte del mondo. Abbiamo intrapreso questo progetto per gli enormi vantaggi economici che avrebbe portato al nostro Stato. Anche per il contributo che avrebbe dato alla crescita del calcio mondiale in Australia".