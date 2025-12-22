Pianeta Milan
Niente sfida a Perth, Saffioti: “Decisione giusta. Il nostro rapporto col Milan è più forte che mai”

Saltata Milan-Como a Perth, Saffioti: 'Deludente, ma è la decisione giusta'
Rita Saffioti, 'Sport and Recreation Minister' ha rilasciato delle dichiarazioni nel comunicato ufficiale su Milan-Como. Ecco cosa ha detto la politica australiana
La giornata di oggi ci lascia una svolta clamorosa nella lunga e complicata telenovela relativa alla disputa della partita di Serie A Milan-Como. Il match in programma l'8 febbraio a Perth non si disputerà più in Australia. Nonostante le recenti parole del Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli sulla positiva conclusione delle trattative, nella giornata di oggi è arrivata la conferma ufficiale che la sfida non si giocherà in Oceania. Una nota congiunta del Governo della Western Australia e della Lega Serie A ha spiegato le motivazioni legate alla 'fumata nera'.

Le dichiarazioni di Rita Saffioti, 'Sport and Recreation Minister'

Nel lungo comunicato sono presenti anche le dichiarazioni di Rita Saffioti, 'Sport and Recreation Minister' australiana. Di seguito vengono riportate integralmente.

"Il nostro Governo ha lavorato a stretto contatto con l'AC Milan e la Lega Calcio Serie A. Eravamo certi che questo primo evento mondiale avrebbe avuto luogo a Perth. È deludente, ma è la decisione giusta: non eravamo disposti a esporre la Western Australia a un livello di rischio inaccettabile. Questo progetto è stato preparato per 12 mesi. Abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo a termine, ma la politica calcistica, le questioni legali e la burocrazia sono stati un ostacolo. Non c'era un manuale da seguire, perché non era mai successo prima in nessuna parte del mondo. Abbiamo intrapreso questo progetto per gli enormi vantaggi economici che avrebbe portato al nostro Stato. Anche per il contributo che avrebbe dato alla crescita del calcio mondiale in Australia".

Rita Saffioti ha poi aggiunto: "È importante sottolineare che non è stato effettuato alcun pagamento. Il Western Australia non ha subito alcuna perdita in questo processo, poiché non è stato finalizzato alcun accordo. Sappiamo che negli ultimi sei mesi Perth è stata al centro dell'attenzione dei principali media mondiali e degli ambienti calcistici europei come mai prima d'ora. Questo rappresenta un'ottima visibilità per il nostro Stato e per la nostra reputazione per ospitare eventi di livello mondiale. Il nostro rapporto con la Lega Calcio Serie A e il Milan è più forte che mai. Desidero riconoscere la loro professionalità e la loro fiducia in Perth e nel Western Australia durante tutto questo processo".

