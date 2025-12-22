Simonelli: 'Milan-Como? Accettata richiesta sugli arbitri, ma nella notte...'

Pianeta Milan
Milan-Como in Australia, Simonelli spiega: “Accettate richieste rivedibili, ma ne sono state fatte altre…”

Il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha spiegato a Mediaset che cosa ha portato alla svolta negativa di oggi su Milan-Como a Perth. Ecco le sue parole
La notizia più importante di oggi, oltre alla chiusura dell'affare che porterà Fullkrug a vestire la maglia rossonera, è l'ufficialità riguardo la disputa della partita di Serie A Milan-Como. Il match era in programma l'8 febbraio a Perth, ma non si disputerà più in Australia. Nella giornata di oggi è arrivata la conferma ufficiale che la sfida non si giocherà in Oceania. Una nota congiunta del Governo della Western Australia e della Lega Serie A ha spiegato le motivazioni legate alla 'fumata nera'.

Le parole di Simonelli su Milan-Como prima di Napoli-Bologna

Nel prepartita della finale della Supercoppa Italiana 2025, è tornato a parlare il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Ecco le sue parole sulla svolta decisiva di oggi rilasciate a 'Mediaset'.

LEGGI ANCHE: Milan, stasera Fullkrug a Milano. Saltata ufficialmente la trasferta di Perth. Nkunku via a gennaio?

Su Milan-Como: "Noi avevamo accettato settimana scorsa delle richieste dal punto di vista sportivo rivedibili e poco consone, cioè quella degli arbitri. Però pur di portare il nostro calcio all’estero avevamo ingoiato il boccone amaro. Nella notte ne sono state fatte altre. Ho convocato un consiglio d'urgenza che ha ritenuto inaccettabili le richieste".

