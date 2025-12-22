Pianeta Milan
Milan, Scavuzzo: “Mi piace pensare che inaugureremo noi il nuovo stadio”

La vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, è tornata nuovamente a parlare della vendita legata a San Siro ai due club milanesi Milan ed Inter: le sue parole...
La vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, è tornata nuovamente a parlare della vendita legata allo stadio di San Siro ai due club milanesi Milan ed Inter e di quello che sarà il futuro stadio, che sorgerà nella zona dell'attuale Meazza. Ai microfoni del Corriere della Sera, la vicesindaca ha dichiarato:

"Abbiamo pubblicato tutti i documenti che hanno accompagnato il processo amministrativo. Ognuno può avere la propria opinione, ma io sono contenta di aver lavorato in modo chiaro"

La vicesindaca ha poi concluso il suo intervento dicendo che l'inter ancora non è finito, ma mancano ancora dei passaggi, ecco le sue parole: "Non è finita, ci siamo assunti l'impegno di accompagnare e verificare ogni passaggio di questa trasformazione urbana. Istruzioni a chi subentrerà? Magari saremo ancora noi. Mi piace pensare che inaugureremo noi il nuovo stadio".

Ricordiamo che, ormai da più di due mesi, il Milan è diventato finalmente il nuovo proprietario dell'impianto.

