Milan, De Paola: 'Certi nervosismi di Allegri non mi convincono...'

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche l'uscita del Milan e dell'Inter dalla Supercoppa Italiana. Ecco le sue parole
In occasione della finale della Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna, il giornalista Paolo De Paola ha commentato i principali temi derivati dalla prima parte della 'Final Four' di Riad. Non poteva mancare un pensiero sull'uscita dalla competizione delle due milanesi. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.
Le parole di Paolo De Paola
Le milanesi invece se ne tornano a casa, chi ti ha deluso maggiormente? "Parto dal Milan, dove ogni volta in cui si perde è colpa del mercato, mentre quando si vince è merito di Allegri. Quest'anno il tecnico livornese si deve riscattare, anche se certi nervosismi non mi convincono molto. I rossoneri ad ogni modo sono stati costruiti benissimo, peraltro secondo le indicazioni dello stesso Allegri, il quale ha chiesto espressamente una rosa ridotta. Inoltre gli è stata data anche una difesa in grado di giocare a quattro, ma finora la scelta è stata quella di rimanere solo con il 3-5-2. Come dicevo prima non si può pensare di fermarsi dopo essere andati in vantaggio".