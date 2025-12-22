Marchegiani: 'Ecco perché l'attacco non valorizza i giocatori. Su Nkunku...'

Durante 'Sky Calcio Club' l'ex portiere Luca Marchegiani si è espresso sulle difficoltà dell'attacco del Milan. Ecco le sue parole sul reparto rossonero e, in particolare, su Nkunku

Come ogni fine settimana, ieri sera è andato in onda il noto programma condotto da Fabio Caressa 'Sky Calcio Club'. Tra i tanti argomenti trattati dagli ospiti in studio, l'attacco del Milan non poteva mancare. Infatti, l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani si è espresso sulle difficoltà del reparto offensivo rossonero . Ecco le sue parole.

Le parole di Luca Marchegiani sull'attacco del Milan

"A me non è che non dispiace Gimenez. A me piace mettere l’attenzione sui compiti che vengono dati ai giocatori. Cioè Nkunku non può fare la prima punta secondo me. Se giocano lui e Pulisic uno dei due è sacrificato. Il mio pallino è che giocare sotto un attaccante in Serie A è molto più difficile rispetto a qualsiasi altro campionato, anche di livello superiore".