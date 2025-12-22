Marchegiani: 'Ecco perché l'attacco non valorizza i giocatori. Su Nkunku...'

Milan, stasera Fullkrug a Milano. Saltata ufficialmente la trasferta di Perth. Nkunku via a gennaio?
Marchegiani ha poi continuato: "Ti marcano, creano le gabbie per i giocatori che giocano in quella zona lì. Ci potrebbe essere bisogno di più tempo per adattarsi. Ci andrei piano. Secondo me l’attacco del Milan non può valorizzare i giocatori che perché manca un attaccante, non c’è la punta, non c’è uno che dà profondità".
