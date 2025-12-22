Marchegiani: 'Ecco perché l'attacco non valorizza i giocatori. Su Nkunku...'

Pianeta Milan
Marchegiani sul Milan: “Nkunku non può fare la prima punta. Attacco non valorizza perché manca un ‘nove’ “

Durante 'Sky Calcio Club' l'ex portiere Luca Marchegiani si è espresso sulle difficoltà dell'attacco del Milan. Ecco le sue parole sul reparto rossonero e, in particolare, su Nkunku
Come ogni fine settimana, ieri sera è andato in onda il noto programma condotto da Fabio Caressa 'Sky Calcio Club'. Tra i tanti argomenti trattati dagli ospiti in studio, l'attacco del Milan non poteva mancare. Infatti, l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani si è espresso sulle difficoltà del reparto offensivo rossonero. Ecco le sue parole.

Le parole di Luca Marchegiani sull'attacco del Milan

"A me non è che non dispiace Gimenez. A me piace mettere l’attenzione sui compiti che vengono dati ai giocatori. Cioè Nkunku non può fare la prima punta secondo me. Se giocano lui e Pulisic uno dei due è sacrificato. Il mio pallino è che giocare sotto un attaccante in Serie A è molto più difficile rispetto a qualsiasi altro campionato, anche di livello superiore".

Marchegiani ha poi continuato: "Ti marcano, creano le gabbie per i giocatori che giocano in quella zona lì. Ci potrebbe essere bisogno di più tempo per adattarsi. Ci andrei piano. Secondo me l’attacco del Milan non può valorizzare i giocatori che perché manca un attaccante, non c’è la punta, non c’è uno che dà profondità".

