Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, così Vieri: “Rossoneri primi anche senza punta. Sapete con quanta pressione arriverà l’attaccante?”

INTERVISTE

Milan, così Vieri: “Rossoneri primi anche senza punta. Sapete con quanta pressione arriverà l’attaccante?”

Milan, Vieri: 'Sapete con quanta pressione arriverà l'attaccante?'
L'ex attaccante di Serie A Christian 'Bobo' Vieri ha parlato ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' del Milan e del prossimo attaccante. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Come è noto il Milan è da diversi mesi alla ricerca di una punta fisica, che abbia le caratteristiche dell'ultimo grande attaccante rossonero, ovvero Olivier Giroud. Dopo aver chiuso la campagna acquisti estiva con l'acquisto di Christopher Nkunku dal Chelsea per 38 milioni di euro, il Club di Via Aldo Rossi ha chiuso nelle ultime ore l'arrivo del nuovo attaccante. Parliamo di Niclas Fullkrug, punta tedesca in uscita dal West Ham, in arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Milan, ecco le parole di Vieri sull'attaccante

—  

Dell'attacco del Milan, ma non solo, ha parlato l'ex attaccante dell'Inter Christian 'Bobo' Vieri. Presente a Riad per seguire la finale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Ecco le sue parole sui rossoneri concesse ai microfoni di 'Tuttomercatoweb'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Esclusiva PM, Fullkrug ulteriori visite mediche in clinica per il Milan: ecco cosa risulta

Il commento di Bobo Vieri sul prossimo attaccante del Milan: "Il Milan è in vetta anche senza attaccante, adesso leggo che starebbe provando a prendere un nuovo centravanti per risolvere i problemi davanti. Sapete con quanta pressione arriverà questo giocatore?"

Leggi anche
Milan-Como a Perth non si farà, Simonelli: “Occasione persa per la crescita del calcio...
Milan, Bierhoff: “Füllkrug? Non è veloce, ma ha tutti questi altri pregi. E i compagni lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA