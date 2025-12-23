Orlando commenta: 'Milan-Como? Ridicoli. Fullkrug non mi entusiasma...'

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche Milan-Como e l'arrivo di Fullkrug. Ecco le sue dichiarazioni
Il mercato di gennaio si avvicina e i club iniziano a muoversi per rinforzarsi in vista degli ultimi mesi della stagione. uno dei primi è stato il Milan, che oggi ha chiuso per l'arrivo in prestito di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham. A proposito di questa operazione, ma non solo, andiamo a vedere le parole dell'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.
Milan, le parole di Massimo Orlando a 'Maracanà'
Sull'arrivo al Milan di Fullkrug: "Il Milan crossa tanto con Bartesaghi e Saelemaekers, quindi può essere un punto di riferimento importante. A pelle non mi entusiasma, poi vedremo. Qualcosa Allegri deve cambiare, io giocherei con lui insieme a Pulisic e Leao. Rinunciare sempre a uno dei due mi sembra assurdo, diventi anche troppo prevedibile".