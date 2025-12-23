Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Chukwueze: “Milan? Stanno facendo bene. Allegri diverso da Conceicao, ognuno ha…”

INTERVISTE

Chukwueze: “Milan? Stanno facendo bene. Allegri diverso da Conceicao, ognuno ha…”

Chukwueze: “Milan? Stanno facendo bene. Allegri diverso da Conceicao, ognuno ha…” - immagine 1
Samuel Chukwueze, calciatore del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Samuel Chukwueze, calciatore di proprietà del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport dal ritiro della Nazionale della Nigeria, impegno con la Coppa d'Africa. Durante la lunga intervista, il calciatore ha si è soffermato sulle differenze di gioco tra Allegri e Conceicao. Le sue parole:

Milan, parla Chukwueze

—  

Differenze tra Conceicao e Allegri: “Ogni allenatore ha il suo stile e le sue idee di gioco a livello tattico. Quelle di Conceicao sono diverse da quelle di Allegri, quindi dipende da come cambia la formazione e lo stile: non posso paragonarli, ogni tecnico ha la sua filosofia”

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, sicuri di vendere Nkunku? Costi e un precedente molto ‘pericoloso’

Ti manca il Milan? “Sì mi manca il Milan, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta lì quindi mi manca. È una bella città ma ognuno deve concentrarsi sulla propria vita: loro stanno facendo bene e gli auguro ogni fortuna anche perchè sono ancora un giocatore del Milan, visto che sono in prestito”

Leggi anche
Chukwueze: “Milan? In Serie A non ho avuto tempo, magari tornerò. Sullo scudetto...
Bierhoff: “Allegri allenatore di grande esperienza. Modric? La sua classe la conoscono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA