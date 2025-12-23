Samuel Chukwueze, calciatore del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport: le sue parole
Samuel Chukwueze, calciatore di proprietà del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport dal ritiro della Nazionale della Nigeria, impegno con la Coppa d'Africa. Durante la lunga intervista, il calciatore ha si è soffermato sulle differenze di gioco tra Allegri e Conceicao. Le sue parole:
Milan, parla Chukwueze
Differenze tra Conceicao e Allegri: “Ogni allenatore ha il suo stile e le sue idee di gioco a livello tattico. Quelle di Conceicao sono diverse da quelle di Allegri, quindi dipende da come cambia la formazione e lo stile: non posso paragonarli, ogni tecnico ha la sua filosofia”