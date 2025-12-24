Il Milan ha preso, in prestito gratuito con stipendio pagato fino al prossimo 30 giugno 2026 , l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug . Il giocatore, classe 1993 , arriva dal West Ham e potrà essere riscattato la prossima estate dai rossoneri per appena 5 milioni di euro. Sull'impatto che potrebbe avere l'ex centravanti di Werder Brema e Borussia Dortmund nel Milan di Massimiliano Allegri e, più in generale, nel calcio italiano, ha parlato il suo connazionale Jürgen Klinsmann , ex attaccante di Inter e Sampdoria a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Milan, così l'ex interista Klinsmann sul connazionale Füllkrug

"Sono felice per lui. Credo che sia un buon passo. Al West Ham le cose non sono andate come lui sperava. Questo trasferimento può solo fargli bene, può dare frutti, soprattutto a sei mesi dal Mondiale. Lui vuole assolutamente partecipare alla Coppa del Mondo e ha tutte le qualità per farlo - ha spiegato Klinsmann -. Il Milan è una buona squadra e gli auguro semplicemente di avere lì le occasioni da gol che forse non ha avuto al West Ham. Gli auguro un posto in rosa per il Mondiale. Il prossimo Mondiale è unico per il modo in cui verrà disputato e per questo credo che questa sia la principale motivazione del trasferimento".