Klinsmann: “Füllkrug al Milan potrebbe davvero funzionare. Vi spiego perché”

Il tedesco Jürgen Klinsmann, ex attaccante di Inter e Sampdoria in Serie A negli anni Ottanta e Novanta, ha parlato dell'impatto che potrebbe avere il suo connazionale Niclas Füllkrug nel Milan di Massimiliano Allegri e nel campionato italiano
Il Milan ha preso, in prestito gratuito con stipendio pagato fino al prossimo 30 giugno 2026, l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. Il giocatore, classe 1993, arriva dal West Ham e potrà essere riscattato la prossima estate dai rossoneri per appena 5 milioni di euro. Sull'impatto che potrebbe avere l'ex centravanti di Werder Brema e Borussia Dortmund nel Milan di Massimiliano Allegri e, più in generale, nel calcio italiano, ha parlato il suo connazionale Jürgen Klinsmann, ex attaccante di Inter e Sampdoria a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Milan, così l'ex interista Klinsmann sul connazionale Füllkrug

"Sono felice per lui. Credo che sia un buon passo. Al West Ham le cose non sono andate come lui sperava. Questo trasferimento può solo fargli bene, può dare frutti, soprattutto a sei mesi dal Mondiale. Lui vuole assolutamente partecipare alla Coppa del Mondo e ha tutte le qualità per farlo - ha spiegato Klinsmann -. Il Milan è una buona squadra e gli auguro semplicemente di avere lì le occasioni da gol che forse non ha avuto al West Ham. Gli auguro un posto in rosa per il Mondiale. Il prossimo Mondiale è unico per il modo in cui verrà disputato e per questo credo che questa sia la principale motivazione del trasferimento".

"Avrebbe potuto anche aspettare un po' al West Ham, finché non avesse trovato continuità e segnato i suoi gol, ma ha detto: 'No, il tempo sta un po' scappando e ora decido di fare questo passo'. Si inserisce bene, perché nel calcio che si gioca in Italia e anche al Milan è richiesta efficienza, e lui è efficiente. È un uomo d'area, un vero numero nove che apre spazi per gli altri. Penso per esempio a Christian Pulisic. Può anche giocare senza problemi in una coppia d'attacco con Santiago Giménez o con altri giocatori. Potrebbe davvero funzionare", l'opinione di Klinsmann su Füllkrug a 'Sky Sport Deutschland'.

