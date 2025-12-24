LEGGI ANCHE: Mercato Milan, sul difensore Tare ha le idee chiare: tra i due 'litiganti', spunta ... >>>
"Avrebbe potuto anche aspettare un po' al West Ham, finché non avesse trovato continuità e segnato i suoi gol, ma ha detto: 'No, il tempo sta un po' scappando e ora decido di fare questo passo'. Si inserisce bene, perché nel calcio che si gioca in Italia e anche al Milan è richiesta efficienza, e lui è efficiente. È un uomo d'area, un vero numero nove che apre spazi per gli altri. Penso per esempio a Christian Pulisic. Può anche giocare senza problemi in una coppia d'attacco con Santiago Giménez o con altri giocatori. Potrebbe davvero funzionare", l'opinione di Klinsmann su Füllkrug a 'Sky Sport Deutschland'.
