Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sky, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha voluto parlare di vari temi legati alla sua esperienza in rossonero: dal suo arrivo fino allo scudetto. Ma il francese si è voluto soffermare a parlare anche di alcuni suoi compagni, in particolare modo Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole:
Su Leao: "È giusto dire che anche lui ha potenzialità: è forte, l'ha dimostrato. Ma da quello che ho visto quando sono arrivato adesso, è già cambiato. A livello dell'atteggiamento in campo già c'è qualcosa di diverso e tutto inizia da qui: deve mantenere questo aspetto. È un giocatore con tanta qualità e lo sappiamo bene: deve continuare a crescere. Poi dipende da lui, a livello proprio mentale, capire dove vuole arrivare”.
