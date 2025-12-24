Pianeta Milan
Milan, Rabiot su Leao: “È un giocatore con tanta qualità, deve continuare a crescere”

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Le parole su Leao
Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sky, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha voluto parlare di vari temi legati alla sua esperienza in rossonero: dal suo arrivo fino allo scudetto. Ma il francese si è voluto soffermare a parlare anche di alcuni suoi compagni, in particolare modo Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Rabiot sullo scudetto

Su Leao: "È giusto dire che anche lui ha potenzialità: è forte, l'ha dimostrato. Ma da quello che ho visto quando sono arrivato adesso, è già cambiato. A livello dell'atteggiamento in campo già c'è qualcosa di diverso e tutto inizia da qui: deve mantenere questo aspetto. È un giocatore con tanta qualità e lo sappiamo bene: deve continuare a crescere. Poi dipende da lui, a livello proprio mentale, capire dove vuole arrivare”.

