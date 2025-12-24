Rabiot svela: 'Potevo venire al Milan prima. Ecco cosa accadde...'

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Sulla possibilità di arrivare prima al Milan: "Se è vero che da piccolo c'era stata l'ipotesi di venire a giocare con il Milan? Sì, è vero. Mia mamma ha parlato con Galliani, si conoscono bene. Non mi ricordo esattamente la stagione, ma ci siamo parlati senza trovare l’accordo. Il Milan è sempre stato qualcosa di grande, quindi ovviamente ogni volta che viene un club così lo si ascolta. Non mi ricordo esattamente perché non abbiamo chiuso".
