Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot rivela: “Potevo venire al Milan da piccolo. Mia mamma parlò con Galliani, ma non trovammo l’accordo…”

INTERVISTE

Rabiot rivela: “Potevo venire al Milan da piccolo. Mia mamma parlò con Galliani, ma non trovammo l’accordo…”

Rabiot svela: 'Potevo venire al Milan prima. Ecco cosa accadde...'
Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Svelato un retroscena a tinte rossonere. Ecco le sue parole
Redazione

Nella giornata di oggi,  Adrien 'cavallo pazzo' Rabiot è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport'. Tra i tanti argomenti durante la lunga chiacchierata con l'ex Marsiglia, anche un ricordo sul Milan del passato e un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare il recente passato rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

Rabiot ricorda il Milan del passato e svela un retroscena

—  

Sui ricordi del Milan da bambino: "Ricordo la finale contro Liverpool in Champions, il 3-3. L'immagine che ho del Milan è veramente questa, non importa se hanno vinto o perso. E ricordo tanti giocatori: Seedorf era potente, Pirlo faceva lanci lunghi incredibili. Sono qualità che ho meno. Mi piace vedere gli altri e capire cosa mi manca".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot: "Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto..."

Sulla possibilità di arrivare prima al Milan: "Se è vero che da piccolo c'era stata l'ipotesi di venire a giocare con il Milan? Sì, è vero. Mia mamma ha parlato con Galliani, si conoscono bene. Non mi ricordo esattamente la stagione, ma ci siamo parlati senza trovare l’accordo. Il Milan è sempre stato qualcosa di grande, quindi ovviamente ogni volta che viene un club così lo si ascolta. Non mi ricordo esattamente perché non abbiamo chiuso".

Leggi anche
Rabiot, parole al miele sul Milan: “È un club speciale, lo abbiamo visto anche a Riad. Il...
Milan, senti Rabiot: “Abbiamo seguito il mister da subito. Punti persi con le piccole?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA