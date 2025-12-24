Rabiot svela: 'Potevo venire al Milan prima. Ecco cosa accadde...'

Nella giornata di oggi, Adrien 'cavallo pazzo' Rabiot è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' . Tra i tanti argomenti durante la lunga chiacchierata con l'ex Marsiglia, anche un ricordo sul Milan del passato e un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare il recente passato rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

Rabiot ricorda il Milan del passato e svela un retroscena

Sui ricordi del Milan da bambino: "Ricordo la finale contro Liverpool in Champions, il 3-3. L'immagine che ho del Milan è veramente questa, non importa se hanno vinto o perso. E ricordo tanti giocatori: Seedorf era potente, Pirlo faceva lanci lunghi incredibili. Sono qualità che ho meno. Mi piace vedere gli altri e capire cosa mi manca".