Nel nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha voluto parlare un po' del nuovoacquisto del Milan nel fronte offensivo, il tedesco ex West Ham Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco è sbarcato a Milano tra molti dubbi e incertezze, vediamo cosa ne pensa Borghi. Le sue parole:
Borghi: “Fullkrug ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo. Il Milan non lo aveva”
Milan, le parole di Borghi su Fullkrug—
“Ha presenza in area di rigore, difficile da battere nei duelli, ma è anche mobile, sa proporsi per ricevere palla, per essere approdo del gioco, e questo il Milan non ce lo aveva. Fullkrug porta questo, poi ha molta qualità nelle sponde, è uno che sa lavorare il pallone con i piedi. Parlando del Fullkrug in condizione è un giocatore che si incastra idealmente nel giocatore di Allegri. Aggiungo che è uno stoccatore e il Milan ha bisogno di freddezza sotto porta ed è obiettivamente uno dei migliori colpitori di testa che ci siano in giro. Ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo sia nella definizione sia nell’appoggio”.
