“Ha presenza in area di rigore, difficile da battere nei duelli, ma è anche mobile, sa proporsi per ricevere palla, per essere approdo del gioco, e questo il Milan non ce lo aveva. Fullkrug porta questo, poi ha molta qualità nelle sponde, è uno che sa lavorare il pallone con i piedi. Parlando del Fullkrug in condizione è un giocatore che si incastra idealmente nel giocatore di Allegri. Aggiungo che è uno stoccatore e il Milan ha bisogno di freddezza sotto porta ed è obiettivamente uno dei migliori colpitori di testa che ci siano in giro. Ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo sia nella definizione sia nell’appoggio”.