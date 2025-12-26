Durante l'ultima puntata dell'anno del podcast di Aura Sport chiamato 'Cose Scomode', i vari ospiti hanno voluto analizzare l'anno solare delle squadre di Serie A individuando quali siano stati gli acquisti più azzeccati. L'ex giocatore della Juventus, Luca Toni , ha visto in Luka Modric, centrocampista del Milan , l'acquisto più importante dell'intera Serie A. Dopo una miriade di trofei vinti al Real Madrid, il pallone d'oro del 2018 ha deciso di iniziare una nuova avventura in rossonero, rimettendosi così in gioco in un campionato che ancora non conosceva alla veneranda età di 40 anni. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Luca Toni

Modric il miglior acquisto del 2025 perchè ha portato qualità, abbiamo visto che i campioni anche se hanno 38-39 anni con questi ragazzini giocano con la sigaretta in bocca. Poteva andare negli Emirati Arabi, a prendere un sacco di soldi, invece si è messo in gioco. È quello che è successo con De Bruyne anche se l’impatto è stato molto diverso”