Il 2025 di Leao: un nuovo ruolo e un’occasione da non perdere

Milan, Leao con l'arrivo di Massimiliano Allegri ha dovuto cambiare modo di giocare, ma ha un'occasione che non può perdere. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Leao resta uno dei giocatori più importanti del Diavolo. La stagione scorsa non è stata brillante per il portoghese, ma tutto il Milan ha fatto molta, molta fatica. Con Fonseca e Conceicao, Leao non ha trovato continuità di rendimento, anzi spesso è stato messo anche in panchina. Ricordiamo comunque partite di assoluto livello: con Fonseca la clamorosa prestazione in Champions League contro il Real Madrid. Con Conceicao il secondo tempo da fenomeno durante la finale della Supercoppa Italiana contro l'Inter. Qualche spunto e luce da parte di Rafa, che, nonostante tutte le difficoltà, ha chiuso il 2024-25 con 12 gol e 13 assist in tutte le competizioni.

Milan, Leao occasione con Allegri

Numeri importanti vista la pessima stagione del Milan. Nel 2025-26 Leao ha cambiato modo di giocare: con le decisioni sul mercato dei rossoneri e vista la scelta di Allegri di giocare con il 3-5-2, il portoghese si è adattato in un ruolo nuovo. Non più esterno sinistro, ma prima punta, con compiti molto, molto diversi.

Leao deve giocare molto spesso spalle alla porta. Il fisico c'è, ma deve ancora migliorare sotto questo aspetto e in altre caratteristiche per diventare un numero 9 vero e proprio. Sicuramente si trova più spesso vicino alla porta e sta segnando tanto nonostante le poche partite giocate da titolare. Leao, infatti, è stato fermo per molto tempo dopo la prima partita stagionale contro il Bari in Coppa Italia. Un infortunio al soleo del polpaccio che lo ha tolto dai campi per mesi, rallentando la crescita nel ruolo da prima punta. Con Allegri, però, il portoghese ha una grande possibilità: migliorare sotto porta, nella cattiveria e nel segnare gol. In più può cambiare del tutto la mentalità e diventare continuo in tutta la stagione, cercando di aiutare la squadra il più possibile. I segnali si sono già visti in questa prima parte di stagione con i rossoneri.

