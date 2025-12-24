Il 2025 di Leao: un nuovo ruolo e un’occasione da non perdere

Leao deve giocare molto spesso spalle alla porta. Il fisico c'è, ma deve ancora migliorare sotto questo aspetto e in altre caratteristiche per diventare un numero 9 vero e proprio. Sicuramente si trova più spesso vicino alla porta e sta segnando tanto nonostante le poche partite giocate da titolare. Leao, infatti, è stato fermo per molto tempo dopo la prima partita stagionale contro il Bari in Coppa Italia. Un infortunio al soleo del polpaccio che lo ha tolto dai campi per mesi, rallentando la crescita nel ruolo da prima punta. Con Allegri, però, il portoghese ha una grande possibilità: migliorare sotto porta, nella cattiveria e nel segnare gol. In più può cambiare del tutto la mentalità e diventare continuo in tutta la stagione, cercando di aiutare la squadra il più possibile. I segnali si sono già visti in questa prima parte di stagione con i rossoneri.