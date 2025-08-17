PIANETAMILAN news milan infortuni Milan-Bari, Leao fuori per infortunio: le condizioni del portoghese | PM News

INFORTUNATI

Milan-Bari, Leao fuori per infortunio: le condizioni del portoghese | PM News

esultanza gol Rafael Leao AC Milan Milan-Bari 1-0 Coppa Italia 2025-2026
Rafael Leao ha subito un infortunio nel primo tempo di Milan-Bari, uscendo poco dopo il suo gol: ecco come sta il numero 10 rossonero
Daniele Triolo Redattore 

È durata davvero poco Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, per l'attaccante portoghese Rafael Leão.

Appena 3' dopo il suo gol che ha sbloccato il punteggio, infatti, Leão ha accusatoun infortunio muscolare e ha preferito abbandonare anzitempo la contesa.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Milan-Bari di Coppa Italia da 'San Siro' >>>

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Leão ha sentito indurire il polpaccio destro: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA