Milan-Bari, Leao fuori per infortunio: le condizioni del portoghese | PM News

Rafael Leao ha subito un infortunio nel primo tempo di Milan-Bari, uscendo poco dopo il suo gol: ecco come sta il numero 10 rossonero

È durata davvero poco Milan-Bari , partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano , per l'attaccante portoghese Rafael Leão .

Appena 3' dopo il suo gol che ha sbloccato il punteggio, infatti, Leão ha accusatoun infortunio muscolare e ha preferito abbandonare anzitempo la contesa.