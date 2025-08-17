Milan-Bari, Leao fuori per infortunio: le condizioni del portoghese | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Leão ha sentito indurire il polpaccio destro: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.
INFORTUNATI
È durata davvero poco Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, per l'attaccante portoghese Rafael Leão.
Appena 3' dopo il suo gol che ha sbloccato il punteggio, infatti, Leão ha accusatoun infortunio muscolare e ha preferito abbandonare anzitempo la contesa.
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Leão ha sentito indurire il polpaccio destro: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.
