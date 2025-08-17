+++ MILAN-BARI, LE NOTIZIE LIVE +++
Coppa Italia, Milan-Bari: la diretta della partita di ‘San Siro’ | LIVE News
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026, che si disputerà alle ore 21:15 a 'San Siro'. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Fabio Caserta.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Vladimirov, Athekame, Bartesaghi, Álex Jiménez, Jashari, Modrić, Musah, Chukwueze, Okafor, Giménez. Allenatore: Allegri.
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunöder, Bellomo, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli. A disposizione: De Lucci, Pissardo, Mané, Kassama, Mavraj, Pucino, Tripaldelli, Onofrietti, Verreth, Manzari, Partipilo, Rao, Gytkjær. Allenatore: Caserta.
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Questa sera, la stagione del Milan prende ufficialmente il via con la sfida di Coppa Italia contro il Bari: il precedente del 1987
Le formazioni ufficiali di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026: così in campo alle ore 21:15 a 'San Siro'!
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 21:15 in campo per Milan-Bari! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Il battesimo stagionale del Milan in Coppa Italia Frecciarossa non è una semplice partita, ma un tuffo nel passato che regala spunti e statistiche da brividi
Stasera alle 21.15 a San Siro andrà in scena Milan-Bari, gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Visto l'orario più tardo del solito, ATM informa variazioni dell'orario di servizio della M5, la linea metropolitana che porta direttamente davanti al Giuseppe Meazza.
Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Milan-Bari, prima partita ufficiale della stagione 2025/26.
Il Milan, si legge, è pronto a ripartire dopo una stagione deludente e tanti errori: anche se non sarà presente in panchina causa squalifica, Max riparte dal Bari.
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Milan e Bari, in programma alle ore 21:15 di domenica 17 agosto
Milan-Bari di Coppa Italia, questa sera, secondo 'Il Corriere dello Sport', dovrebbe giocare Rafael Leao da 'punta': ecco l'analisi
Franco Ordine, giornalista, parla di Milan-Bari di Coppa Italia, di Allegri e di Rasmus Hojlund. Ecco un estratto da 'Il Giornale'
Milan-Bari, probabili formazioni: Allegri si prepara per la prima ufficiale dal suo ritorno in rossonero. I possibili undici in Coppa
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 21:15, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il Milan-Bari, primo turno della Coppa Italia 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
