Milan-Bari, parte l’Allegri bis! Un obiettivo chiaro e una speranza

Coppa Italia, Milan-Bari: Allegri torna in rossonero! I suoi numeri e gli obiettivi

Il Milan, si legge, è pronto a ripartire dopo una stagione deludente e tanti errori. La decisione di affidare la squadra, che non parteciperà alle coppe europee, a un tecnico come Allegri, per il quotidiano, sarebbe apparsa come una scelta da subito giusta. Max riparte da 178 panchine alla guida del Milan - con 91 vittorie, 49 pareggi e 38 sconfitte - e con l’obiettivo di tornare in Champions League.