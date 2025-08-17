Milan-Bari, parte l’Allegri bis! Un obiettivo chiaro e una speranza

Per molti, conclude il quotidiano, il fatto di non giocare in Europa, farebbe salire il Milan a possibile vera antagonista del Napoli per lo Scudetto.
COPPA ITALIA
Dopo 4.235 giorni Massimiliano Allegri tornerà a sedersi sulla panchina del Milan. Parla così 'Tuttosport' anche se Allegri non siederà davvero sulla panchina contro il Bari, vista la squalifica in Coppa Italia rimediata il 15 maggio 2024, quando vinse il trofeo con la Juventus contro l’Atalanta. Con il Milan di Berlusconi e Galliani, Allegri vinse lo scudetto ’10-11. Il 13 gennaio 2014 arrivò l'esonero di fatto deciso da Barbara Berlusconi.
Il Milan, si legge, è pronto a ripartire dopo una stagione deludente e tanti errori. La decisione di affidare la squadra, che non parteciperà alle coppe europee, a un tecnico come Allegri, per il quotidiano, sarebbe apparsa come una scelta da subito giusta. Max riparte da 178 panchine alla guida del Milan - con 91 vittorie, 49 pareggi e 38 sconfitte - e con l’obiettivo di tornare in Champions League.
Per molti, conclude il quotidiano, il fatto di non giocare in Europa, farebbe salire il Milan a possibile vera antagonista del Napoli per lo Scudetto.
