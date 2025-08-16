Pianeta Milan
Verso Milan-Bari: Allegri: “La società ha lavorato bene sul calciomercato”

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Leeds-Milan 1-1
Alla vigilia di Milan-Bari di Coppa Italia, Allegri ha parlato delle mosse della società sul calciomercato durante un'intervista per Milan TV
Massimiliano Allegri è pronto a ritornare a San Siro nelle vesti di allenatore del Milan. Purtroppo - a causa della squalifica comminatagli due anni fa, a margine della finale di Coppa Italia Juventus-Atalanta - Max non sarà in panchina. Al suo posto, ci sarà il suo vice Landucci. Oggi, giorno di vigilia del match, ha parlato ai microfoni di Milan TV, presentando la sfida contro il Bari e, più in generale, la stagione che attende il Milan. A un certo punto, si è soffermato sull'operato della società sul calciomercato, da cui sono arrivati diversi nuovi innesti. Legato a ciò, ha parlato delle potenzialità della rosa.

Allegri: "Questa squadra ha dei valori. Poi..."

Ecco cosa ha detto riguardo al calciomercato: "Io credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare (il direttore sportivo, ndr) ha lavorato molto bene nelle uscite e nelle entrate".

Dopodiché, si è spostato sull'umore del gruppo: "L'importante è che ci sia, come c'è, grande entusiasmo, grande voglia di di fare, convinzione nei mezzi della squadra. I nuovi si sono integrati bene e c'è un buono spirito. È normale che ora inizia la stagione e sicuramente salirà la pressione, ma è normale che sia così".

Infine, sulla forza della squadra ha detto: "Questa squadra ha dei valori. Poi il calcio non è una scienza esatta. Ci sono delle annate in cui le cose non vanno bene, ma non è che il giocatore perde di valore. Comunque l'anno scorso la squadra ha fatto una finale di Coppa Italia, ha vinto una Supercoppa, quindi ha fatto delle buone cose. Quest'anno inizia un'altra stagione e bisogna essere concentrati sull'obiettivo, avere un obiettivo, avere l'obiettivo ben chiaro davanti e questo lo dobbiamo avere tutti, attraverso un percorso che durerà in campionato 38 partite".

