ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-BARI IN DIRETTA TV O STREAMING
partite
+++ MILAN-BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Palvlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Vladimirov, Athekame, Modric, Estupinan, Jimenez, Jashari, Musah, Chukwueze, Okafor, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Verreth, Braunoder, Pagano; Pereiro, Moncini, Rao.A disposizione: Pissardo, Pucino, Tripardelli, Kassama, Mane, Marvraj, Bellomo, Onofrietti, Manzari, Partipilo, Sibilli, Gytkjaer. Allenatore: Fabio Caserta.
+++ MILAN-BARI, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 21:15, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il Milan-Bari, primo turno della Coppa Italia 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
