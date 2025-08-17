Pianeta Milan
Le formazioni ufficiali di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026: così in campo alle ore 21:15 a 'San Siro'!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026, che si disputerà alle ore 21:15 a 'San Siro'. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Fabio Caserta.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Vladimirov, Athekame, Bartesaghi, Álex Jiménez, Jashari, Modrić, Musah, Chukwueze, Okafor, Giménez. Allenatore: Allegri.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunöder, Bellomo, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli. A disposizione: De Lucci, Pissardo, Mané, Kassama, Mavraj, Pucino, Tripaldelli, Onofrietti, Verreth, Manzari, Partipilo, Rao, Gytkjær. Allenatore: Caserta.

