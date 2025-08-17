Pianeta Milan
Milan-Bari, dove vedere in diretta tv o streaming la Coppa Italia

Alle 21:15 Milan-Bari, primo turno di Coppa Italia a San Siro: ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet
A che ora gioca il Milan stasera?

Milan-Bari, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 21:15, si disputerà, allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Bari, primo turno della Coppa Italia 2025-2026. Il Milan di Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição è arrivato in finale nella scorsa edizione, perso per 1-0 contro il Bologna. L'ottavo posto in Serie A costringe Allegri, neo allenatore rossonero, a partire dal primo turno.

Milan-Bari, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2026-2027, sarà 'Mediaset' a trasmettere, in esclusiva, tutte le partite di Coppa Italia, in continuità rispetto a quanto accaduto anche nel corso degli ultimi anni. Per questo motivo, dunque, Milan-Bari sarà trasmessa, in diretta e in chiaro per tutti, su 'Canale 5'.

Ecco dove seguire invece Milan-Bari su internet in streaming

Milan-Bari, però, può anche essere seguit1 in diretta streaming on line su internet in varie modalità. Per esempio, sul sito web di 'SportMediaset', ma anche su Mediaset Infinity. Ci si può collegare al sito web ufficiale delle due piattaforme anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android).

Sui medesimi device si possono anche scaricare le relative app ed usufruire da lì della visione della partita.

