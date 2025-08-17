Milan-Bari, dove vedere in diretta tv o streaming la Coppa Italia

A che ora gioca il Milan stasera?

Milan-Bari, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 21:15, si disputerà, allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Bari, primo turno della Coppa Italia 2025-2026. Il Milan di Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição è arrivato in finale nella scorsa edizione, perso per 1-0 contro il Bologna. L'ottavo posto in Serie A costringe Allegri, neo allenatore rossonero, a partire dal primo turno.