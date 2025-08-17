Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso al momento già colpi importanti durante questa sessione. Il lavoro di Tare, però, non è ancora finito, anzi. Tanti giocatori potrebbero lasciare ancora Milanello: si parla di Adli, Bennacer in particolare, ma anche i vari Chukwueze e Musah potrebbero partire. Le occasioni di calciomercato non mancheranno anche in entrata, specialmente negli ultimi giorni del mese di agosto. Potrebbero esserci anche delle sorprese. Ecco le analisi sui colpi di calciomercato del Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>