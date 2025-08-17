Pianeta Milan
Milan-Bari alle 21.15 a San Siro: M5 chiude più tardi, le info di ATM

Milan-Bari di Coppa Italia alle 21.15. ATM informa che la M5 chiuderà più tardi rispetto al solito. Le informazioni
Stasera alle 21.15 a San Siro andrà in scena Milan-Bari, gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Visto l'orario più tardo del solito, ATM informa variazioni dell'orario di servizio della M5, la linea metropolitana che porta direttamente davanti al Giuseppe Meazza.

Milan-Bari alle 21.15, M5 chiude più tardi

Il testo del post recita: "Domenica 17 agosto, c’è la Coppa Italia. M5 chiude più tardi, ultimi treni da Bignami e San Siro alle 00:30. Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita".

Ecco dunque le principali informazioni circa la mobilità nella città di Milano al termine della partita fra Milan e Bari.

