Milan-Bari alle 21.15 a San Siro: M5 chiude più tardi, le info di ATM

Ecco dunque le principali informazioni circa la mobilità nella città di Milano al termine della partita fra Milan e Bari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Stasera alle 21.15 a San Siro andrà in scena Milan-Bari, gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Visto l'orario più tardo del solito, ATM informa variazioni dell'orario di servizio della M5, la linea metropolitana che porta direttamente davanti al Giuseppe Meazza.
Il testo del post recita: "Domenica 17 agosto, c’è la Coppa Italia. M5 chiude più tardi, ultimi treni da Bignami e San Siro alle 00:30. Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita".
Ecco dunque le principali informazioni circa la mobilità nella città di Milano al termine della partita fra Milan e Bari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA