Milan, si ricomincia! Allegri, i colpi dal mercato: ecco cosa attendersi

Milan, Allegri e il ritorno in campo: questa sera alle ore 21:15, i rossoneri debutteranno ufficialmente e ci sarà la partenza della stagione 2025-26. Prima tappa la Coppa Italia contro il Bari. Una gara che il Milan deve vincere. Allegri tornerà solo figuratamente in campo, visto che non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata durante la finale tra Juventus e Atalanta di due stagioni fa. In campo e sul mercato il Diavolo ha cambiato moltissimo. Ecco cosa attendersi dalla nuova stagione. PROSSIMA SCHEDA