Milan-Bari, la stagione rossonera inizia ufficialmente questa sera alle ore 21:15: allo stadio San Siro di Milano, infatti, è prevista la sfida di Coppa Italia contro i biancorossi. Per Massimiliano Allegri la prima partita ufficiale dal suo ritorno sulla panchina rossonera. Con il mercato ancora aperto restano dubbi per quanto riguarda le possibili scelte dell'allenatore rossonero. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bari. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Bari, probabili formazioni: resta un dubbio per Allegri. Infortunato …
FORMAZIONI
Milan-Bari, probabili formazioni: resta un dubbio per Allegri. Infortunato …
Milan-Bari, probabili formazioni: Allegri si prepara per la prima ufficiale dal suo ritorno in rossonero. I possibili undici in Coppa