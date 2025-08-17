Pianeta Milan
Milan-Bari, Tare: “Hojlund e Vlahovic? Vi dico che …”

Igli Tare AC Milan conferenza stampa Casa Milan
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Alessia Scataglini

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:15 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Hojlund: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo".

Su Vlahovic: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".

Sul restyling a centrocampo: “La nostra intenzione, l’abbiamo dimostrato a voi quando siete venuti a Casa Milan, era di intervenire a centrocampo. Il Milan deve dominare le partite, con l’arrivo di Modric, Jashari e Ricci penso di aver alzato il livello tecnico di questa squadra”.

Su come ha convinto Modric: “Non era molto difficile, da bambino ha tifato Milan. Ci siamo trovati come due ex bambini che tifano la stessa squadra. Ho capito subito che il suo pensiero era verso il Milan, ho cercato di trasmettere entusiasmo: il suo arrivo è un valore aggiunto a questa squadra".

