Milan-Bari, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

"La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi stagionali", sono le parole di Mister Allegri nell'intervista a Milan TV. "C'è grande entusiasmo, voglia di fare e forte convinzione nei mezzi della squadra. Dovremo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica. È una sfida per noi molto importante a livello mentale. Domani conta la vittoria".

QUI BARI

Il Bari si presenta a San Siro con determinazione e voglia di stupire. Reduce da una stagione di Serie B chiusa a un passo dai play-off, la squadra pugliese si è rinforzata con innesti mirati, unendo esperienza e freschezza. Mister Caserta predilige il 4-3-3, con linee compatte, gioco rapido sugli esterni e un baricentro dinamico. Al centro del progetto tanti volti nuovi e giovani come Braunöder ed Emanuele Rao, rispettivamente in prestito da Como e Napoli. In attacco, attenzione all'esperienza di Gytkjær e Moncini. Per i biancorossi l'opportunità di giocare alla Scala del calcio e di segnare sul tabellino una sfida di prestigio da affrontare con coraggio, sapendo che ogni dettaglio può fare la differenza.

"Questa gara è di certo motivo d'orgoglio", ha detto Fabio Caserta nella conferenza stampa pre-partita. "Vogliamo giocarla a viso aperto, provando giocate difficili e senza concederci all'avversario. Dobbiamo comportarci di squadra, ho un gruppo predisposto al lavoro con tanta voglia di migliorarsi".

I NUMERI PRE PARTITA —

Milan e Bari si sono affrontate 74 volte in tutte le competizioni; il bilancio è di 49 vittorie per i rossoneri e 13 per la squadra pugliese, 12 pareggi completano il quadro. L'ultimo match tra le due squadre risale agli Ottavi di Coppa Italia del gennaio 2011, con il Diavolo che si impose 3-0 a San Siro sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Il Milan è imbattuto in ognuno degli otto precedenti contro il Bari in Coppa Italia in virtù di cinque vittorie e tre pareggi e negli ultimi quattro ha sempre tenuto la porta inviolata.

Nei rispettivi campionati disputati nella scorsa stagione, nessuna formazione ha segnato più gol in percentuale dall'interno dell'area di rigore rispetto a Milan e Bari: 95% per i rossoneri in Serie A (58/61) e 95% per i biancorossi nella regular season di Serie BKT (39/41).

DOVE GUARDARE MILAN-BARI

In Italia verrà trasmessa su Canale 5. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.30 (eccezionalmente live anche su AC Milan Official App per seguire la presentazione dei Nuovi Diavoli) fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI COPPA ITALIA — L'arbitro sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. I guardalinee saranno Fontemurato-Votta e il quarto ufficiale Sozza, al VAR Maggioni e all'AVAR Marinelli.

I Trentaduesimi di Coppa Italia si sono aperti venerdì 15 con Empoli-Reggiana 1-1 (3-0 d.c.r.), Sassuolo-Catanzaro 1-0, Lecce-Juve Stabia 2-0 e Genoa-Vicenza 3-0. Sabato 16 si sono giocate Venezia-Mantova 4-0, Como-Südtirol 3-1, Cagliari-Virtus Entella 1-1 (5-4 d.c.r.) e Cremonese-Palermo 0-0 (4-5 d.c.r.). Domenica 17 alle 18.00 Monza-Frosinone, alle 18.30 Parma-Pescara, alle 20.45 Cesena-Pisa e all 21.15 Milan-Bari. Lunedì 18 sarà il turno di Audace Cerignola-Hellas Verona alle 18.00, alle 18.30 Spezia-Sampdoria, alle 20.45 Udinese-Carrarese e a chiudere alle 21.15 Torino-Modena. La vincente di Milan-Bari affronterà il Lecce a fine settembre.