Milan-Bari, Leao di nuovo punta: i segnali estivi parlano chiaro

Milan-Bari di Coppa Italia, questa sera, secondo 'Il Corriere dello Sport', dovrebbe giocare Rafael Leao da 'punta': ecco l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Bari di Coppa Italia, questa sera, secondo 'Il Corriere dello Sport', dovrebbe giocare Rafael Leao da 'punta', con Santiago Gimenez in panchina. Una scelta che sarebbe logica, visto che con Allegri, il portoghese ha giocato molto bene in quella posizione durante le amichevoli estive. Leao ha giocato da punta centrale contro l'Arsenal a Singapore, nel secondo test ad Hong Kong contro il Liverpool, nel secondo tempo contro il Perth Glory e infine contro il Chelsea. Al suo fianco Pulisic, stessa coppia che dovrebbe scendere in campo contro il Bari a San Siro. 

Come scrive il quotidiano, Leao ha messo a segno tre reti (una contro il Liverpool, due contro il Perth Glory), un assist contro i Reds. Soprattutto, Rafa da punta ha aiutato tantissimo il Milan con il suo lavoro senza palla e la possibilità di ripartire subito, visto che Allegri ha spesso scelto il baricentro basso contro le squadre di Premier League.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe nata subito la scintilla tra Allegri e Leao: dà subito ribadita la centralità nel progetto di Rafa, l'attaccante sarebbe tornato a Milanello voglioso di dimostrare. 

