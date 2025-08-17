Milan-Bari, Leao di nuovo punta: i segnali estivi parlano chiaro

Milan-Bari di Coppa Italia, questa sera, secondo 'Il Corriere dello Sport', dovrebbe giocare Rafael Leao da 'punta', con Santiago Gimenez in panchina. Una scelta che sarebbe logica, visto che con Allegri, il portoghese ha giocato molto bene in quella posizione durante le amichevoli estive. Leao ha giocato da punta centrale contro l'Arsenal a Singapore, nel secondo test ad Hong Kong contro il Liverpool, nel secondo tempo contro il Perth Glory e infine contro il Chelsea. Al suo fianco Pulisic, stessa coppia che dovrebbe scendere in campo contro il Bari a San Siro.