Verso Milan-Bari, Allegri: “Partita molto importante a livello mentale”

La partita dei trentaduesimi di Coppa Italia è importante, essendo la prima uscita ufficiale: "Credo che sia una partita per noi molto importante a livello mentale, soprattutto perché è un passo in avanti che dobbiamo fare".

Poi, amplia la prospettiva: "Perché comunque poi il campionato si giocherà su 38 partite e come ho sempre detto i campionati non si vincono e non si perdono in una partita, ma bisogna mantenere un grande equilibrio. Non bisogna esaltarci quando le cose vanno bene, non bisogna deprimersi quando ci saranno momenti di difficoltà, ma bisognerà avere grande rispetto e grande forza".

Max sa come si vincono gli Scudetti, e dice: "Grande rispetto e forza. Quando giocheremo le grandi partite, ma soprattutto anche con le squadre medio piccole, che è quello che farà la differenza all'interno del campionato".