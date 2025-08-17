Pianeta Milan
Verso Milan-Bari, Allegri: “Partita molto importante a livello mentale”

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Perth Glory-Milan 0-9
Allegri ha parlato alla vigilia di Milan-Bari. Dall'intervista a Milan TV si possono trarre indicazioni utili per tutta la stagione
Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Milan-Bari, prima partita ufficiale della stagione 2025/26. Pur trattandosi di una partita di Coppa Italia, quindi da dentro-fuori, le sue parole valgono - in prospettiva - per tutta la stagione alle porte. Ecco un estratto di ciò che ha detto il tecnico all'interno dell'intervista per Milan TV, il canale tematico del club.

Allegri: "Il campionato si giocherà su 38 partite"

Allegri predica calma. E unita a questa, anche attenzione, applicazione e rispetto per qualsiasi avversario. Che sia il Bari in Coppa Italia o la big in campionato.

La partita dei trentaduesimi di Coppa Italia è importante, essendo la prima uscita ufficiale: "Credo che sia una partita per noi molto importante a livello mentale, soprattutto perché è un passo in avanti che dobbiamo fare".

Poi, amplia la prospettiva: "Perché comunque poi il campionato si giocherà su 38 partite e come ho sempre detto i campionati non si vincono e non si perdono in una partita, ma bisogna mantenere un grande equilibrio. Non bisogna esaltarci quando le cose vanno bene, non bisogna deprimersi quando ci saranno momenti di difficoltà, ma bisognerà avere grande rispetto e grande forza".

Max sa come si vincono gli Scudetti, e dice: "Grande rispetto e forza. Quando giocheremo le grandi partite, ma soprattutto anche con le squadre medio piccole, che è quello che farà la differenza all'interno del campionato".

