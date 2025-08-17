Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Milan-Bari, un ritorno dopo 5271 giorni. L’esordio in Coppa Italia tra storia e ricordi

Il battesimo stagionale del Milan in Coppa Italia Frecciarossa non è una semplice partita, ma un tuffo nel passato
Alessia Scataglini
Il battesimo stagionale del Milan in Coppa Italia Frecciarossa non è una semplice partita, ma un tuffo nel passato che regala spunti e statistiche da brividi. Il sito ufficiale della Lega Serie A ha svelato alcuni dati curiosi che rendono la sfida contro il Bari, in programma questa sera a San Siro, ancora più affascinante.

Milan-Bari, la storia si ripete. Un ritorno dopo 5271 giorni: l'ultimo precedente

I biancorossi pugliesi tornano a calcare il prato del Meazza dopo ben 5271 giorni. L'ultima volta risale al 13 marzo 2011, una data che i tifosi rossoneri ricordano bene. Quel giorno, il Milan di Massimiliano Allegri, lanciato verso la conquista dello Scudetto, fu fermato sull'1-1 da un combattivo Bari, all'epoca allenato proprio da Bortolo Mutti. Furono gli ospiti a passare in vantaggio con Rudolf, per poi essere riacciuffati solo all'83° minuto da un gol dell'ex Antonio Cassano.

Ma c'è un altro dettaglio che potrebbe accendere la speranza dei tifosi del Diavolo. Il Milan, finalista nella passata edizione del torneo, non giocava un match del tabellone principale ad agosto dal 2015. Esattamente dieci anni fa, la squadra di Sinisa Mihajlovic si impose per 2-0 sul Perugia, con le firme di Keisuke Honda e Luiz Adriano.

E qui entra in gioco un precedente di buon auspicio che fa sognare. Lo scorso anno, proprio l'inizio anticipato in Coppa Italia si rivelò un portafortuna per il Napoli. Gli azzurri, dopo aver superato il Modena ai rigori nel trentaduesimo giocato ad agosto, avrebbero poi conquistato lo Scudetto a fine stagione. Che l'inizio estivo del cammino rossonero possa essere il primo passo verso un'annata da protagonista, in campionato e non solo?

 

