Milan-Bari, un ritorno dopo 5271 giorni. L’esordio in Coppa Italia tra storia e ricordi

Ma c'è un altro dettaglio che potrebbe accendere la speranza dei tifosi del Diavolo. Il Milan, finalista nella passata edizione del torneo, non giocava un match del tabellone principale ad agosto dal 2015. Esattamente dieci anni fa, la squadra di Sinisa Mihajlovic si impose per 2-0 sul Perugia, con le firme di Keisuke Honda e Luiz Adriano.
E qui entra in gioco un precedente di buon auspicio che fa sognare. Lo scorso anno, proprio l'inizio anticipato in Coppa Italia si rivelò un portafortuna per il Napoli. Gli azzurri, dopo aver superato il Modena ai rigori nel trentaduesimo giocato ad agosto, avrebbero poi conquistato lo Scudetto a fine stagione. Che l'inizio estivo del cammino rossonero possa essere il primo passo verso un'annata da protagonista, in campionato e non solo?
