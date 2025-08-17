Milan-Bari, un ritorno dopo 5271 giorni. L’esordio in Coppa Italia tra storia e ricordi

Il battesimo stagionale del Milan in Coppa Italia Frecciarossa non è una semplice partita, ma un tuffo nel passato

Il battesimo stagionale del Milan in Coppa Italia Frecciarossa non è una semplice partita, ma un tuffo nel passato che regala spunti e statistiche da brividi. Il sito ufficiale della Lega Serie A ha svelato alcuni dati curiosi che rendono la sfida contro il Bari, in programma questa sera a San Siro, ancora più affascinante.