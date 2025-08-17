PIANETAMILAN i nostri video VIDEO, Milan-Bari: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News
COPPA ITALIA
VIDEO, Milan-Bari: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News
00:38
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 21:15 in campo per Milan-Bari! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 21:15 tutti in campo per Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi