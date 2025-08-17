Milan-Bari, infortunio muscolare per Leao: sostituito | Coppa Italia News

Al suo posto, al 17', entra Santiago Giménez, con il Diavolo che, dunque, torna a giocare con una punta vera di ruolo al fianco di Christian Pulisic.
INFORTUNATI
Dura davvero poco Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, per l'attaccante portoghese Rafael Leão.
Appena 3' dopo il gol che sblocca il punteggio, infatti, Leão accusa un infortunio muscolare (polpaccio) e, forse per precauzione, preferisce abbandonare la contesa.
Al suo posto, al 17', entra Santiago Giménez, con il Diavolo che, dunque, torna a giocare con una punta vera di ruolo al fianco di Christian Pulisic.
