Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio, contro il Bari di Fabio Caserta, al 14' della partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
COPPA ITALIA
Milan-Bari 1-0: gol di Leao di testa da bomber di razza | Coppa Italia News
Rafael Leao sblocca Milan-Bari di Coppa Italia poco prima del quarto d'ora di gioco con un colpo di testa sul cross di Fikayo Tomori
Cross, dalla destra, di Fikayo Tomori e colpo di testa, da attaccante vero, di Rafael Leão con palla che termina nell'angolo alla sinistra della porta difesa da Michele Cerofolini, che nulla può! Milan-Bari 1-0!
