Milan-Bari 1-0: gol di Leao di testa da bomber di razza | Coppa Italia News

Rafael Leao AC Milan amichevole Perth Glory-Milan 0-9
Rafael Leao sblocca Milan-Bari di Coppa Italia poco prima del quarto d'ora di gioco con un colpo di testa sul cross di Fikayo Tomori
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio, contro il Bari di Fabio Caserta, al 14' della partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Cross, dalla destra, di Fikayo Tomori e colpo di testa, da attaccante vero, di Rafael Leão con palla che termina nell'angolo alla sinistra della porta difesa da Michele Cerofolini, che nulla può! Milan-Bari 1-0!

 

 

 

 

