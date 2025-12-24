Come sappiamo, il Milan ha ultimato il suo primo acquisto del calciomercato invernale: Niclas Fullkrug è rossonero, manca soltanto l'ufficialità, che arriverà all'apertura della sessione, ovvero il 2 di gennaio. L'attaccante tedesco ha salutato il West Ham, almeno per ora. In conferenza stampa il suo ormai ex allenatore Nuno Espirito Santo ha voluto saltare Fullkrug dichiarando: “Gli auguriamo ogni bene“