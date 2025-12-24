Pianeta Milan
Milan, Espirito Santo saluta Fullkrug: “Gli auguriamo ogni bene. Qui la cosa non funzionava”

Come sappiamo, il Milan ha ultimato il suo primo acquisto del calciomercato invernale: Niclas Fullkrug. I saluti di Espirito Santo...
Come sappiamo, il Milan ha ultimato il suo primo acquisto del calciomercato invernale: Niclas Fullkrug è rossonero, manca soltanto l'ufficialità, che arriverà all'apertura della sessione, ovvero il 2 di gennaio. L'attaccante tedesco ha salutato il West Ham, almeno per ora. In conferenza stampa il suo ormai ex allenatore Nuno Espirito Santo ha voluto saltare Fullkrug dichiarando: “Gli auguriamo ogni bene

Milan, Espirito Santo saluta Fullkrug

L’allenatore portoghese è tornato a parlare anche delle difficoltà riscontrate dal tedesco con la squadra inglese: “Chiaramente qui la cosa non funzionava. Abbiamo avuto molte cose a cui pensare, come piccoli infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità“.

Espirito Santo ha poi voluto esprimere dei pensieri legati a quello che sarà il suo sostituto, senza però sbilanciarsi troppo: “Stiamo lavorando e quando arriverà il momento verranno prese delle decisioni“.

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot: "Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto..."

Come sappiamo, il tedesco nella giornata di ieri ha già svolto tutte le visite mediche di rito, scegliendo anche quello che sarà il suo futuro numero di maglia al Milan: la 9 di Jovic e Giroud.

