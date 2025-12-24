Pianeta Milan
Luca Gotti, già allenatore di molte squadre in Serie A e vice di Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea, ha fornito il suo parere sull'acquisto, da parte del Milan, di Niclas Füllkrug, centravanti tedesco classe 1993 in uscita dal West Ham
Il Milan ha acquistato, dagli inglesi del West Ham, il centravanti tedesco Niclas Füllkrug, classe 1993. Il giocatore è stato prelevato con la formula del prestito gratuito fino al 30 giugno 2026, con il Milan che pagherà lo stipendio residuo (1,3 milioni di euro) dell'ex Werder Brema e Borussia Dortmund.

Quindi, al termine della stagione, qualora Füllkrug avrà convinto il Diavolo, il club di Via Aldo Rossi avrà l'opportunità di esercitare il diritto di riscatto del suo cartellino, a titolo definitivo, versando nelle casse degli 'Hammers' 5 milioni di euro. Un'operazione, pertanto, davvero 'low cost' per i rossoneri. Ma che potrebbe tornare utile per la filosofia di gioco del tecnico Massimiliano Allegri.

Durante la trasmissione 'L'Originale', in onda su 'Sky Sport', Luca Gotti - ex allenatore, in Serie A, di Udinese, Spezia e Lecce, nonché, anni fa, vice di Maurizio Sarri a Londra con il Chelsea - ha fornito le proprie considerazioni sull'arrivo di Füllkrug al Milan. "Ha proprio le caratteristiche da prima punta, ha fatto una buona carriera fino a diversi infortuni che lo hanno fermato. Forse la condizione fisica è davvero il punto interrogativo più grande e importante per lui e il Milan".

