Durante la trasmissione 'L'Originale', in onda su 'Sky Sport', Luca Gotti - ex allenatore, in Serie A, di Udinese, Spezia e Lecce, nonché, anni fa, vice di Maurizio Sarri a Londra con il Chelsea - ha fornito le proprie considerazioni sull'arrivo di Füllkrug al Milan. "Ha proprio le caratteristiche da prima punta, ha fatto una buona carriera fino a diversi infortuni che lo hanno fermato. Forse la condizione fisica è davvero il punto interrogativo più grande e importante per lui e il Milan".