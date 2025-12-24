"Gente costata una cifra, per esempio Pervis Estupiñán che ha perso subito il posto in nome del rampante Davide Bartesaghi . L’investimento Ardon Jashari non andrebbe giudicato, considerato il lungo infortunio. Ma se spendi tanti soldi per lui potresti evitare di prendere anche Samuele Ricci . Ignorando il consulente che ti chiede di mantenere una promessa del gennaio precedente. E se metti sul piatto 40 milioni di euro per Christopher Nkunku dopo aver sfiorato quella cifra pochi mesi prima per strappare Santiago Giménez al Feyenoord , sei davvero indifendibile", ha incalzato Pedullà.

"La cosa che mi colpisce di più è un’altra. Ovvero l’impotenza di un allenatore come Allegri che deve accontentarsi di ciò che passa il convento, sapendo che il 90 % delle sue richieste saranno respinte - ha chiosato Pedullà sul mercato del Milan - . Ma è da una vita che il Milan non riesce ad azzeccare un attaccante come si deve. Questo per sottolineare quanto e come i tempi siano cambiati. Da mesi Max ha chiesto di concentrarsi su Dušan Vlahović a parametro zero, si era appena chiuso il mercato estivo. Vedremo se anche in questo caso gli sbatteranno la porta in faccia. L’arrivo di Niclas Füllkrug è una sentenza: prendere il meno costoso".