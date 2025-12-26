Milan, Florenzi: 'Scudetto? Uno degli apici della mia carriera. Sul gruppo...'

Florenzi ha continuato: "Noi abbiamo messo tutte le nostre energie sul campionato e abbiamo fatto una cavalcata incredibile, riuscendo a vincere il campionato dopo 10 anni che il Milan non lo vinceva. Penso sia stato uno degli apici della mia carriera, assolutamente. Il più grande giocatore ci ha fatto vincere lo Scudetto: il gruppo. Non c'era né Leao, né Theo, né Ibra, né Kjaer, né Florenzi: c'era un gruppo che andava dalla stessa parte e penso che quello sia l'ingrediente segreto per vincere".
