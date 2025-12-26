Milan, Florenzi: 'Scudetto? Uno degli apici della mia carriera. Sul gruppo...'

Alessandro Florenzi si è ritirato dal calcio giocato, ma non dimentica le ultime stagioni della sua carriera, vissute con la maglia del Milan e coronate dalla vittoria dello Scudetto nel 2022 . Negli ultimi giorni, l'ex terzino è stato intervistato da ' Radio TV Serie A ' nel format "Storie di Serie A". Nella lunga chiacchierata che ha ripercorso la sua carriera, non poteva mancare un pensiero alla stagione magica che ci concluse con la vittoria del campionato dopo 10 anni . Ecco le sue parole

Milan, Alessandro Florenzi ricorda lo Scudetto nel 2022

"È stata una cosa incredibile perché è stato un anno davvero particolare. Noi quell'anno facciamo anche la Champions League e usciamo ai gironi. Nasce tutto che noi veniamo eliminati e a gennaio-febbraio eravamo ancora lì aggrappati all'Inter che era prima".