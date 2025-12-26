Milan, Florenzi: 'Scudetto? Uno degli apici della mia carriera. Sul gruppo...'

Pianeta Milan
Florenzi ricorda: “Lo Scudetto col Milan è uno degli apici della mia carriera. Ecco chi ci ha fatto vincere..”

L'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi è stato intervistato da Radio TV Serie A. Durante la lunga chiacchierata anche un pensiero sullo Scudetto vinto col Diavolo nel 2022. Ecco le sue parole
Alessandro Florenzi si è ritirato dal calcio giocato, ma non dimentica le ultime stagioni della sua carriera, vissute con la maglia del Milan e coronate dalla vittoria dello Scudetto nel 2022. Negli ultimi giorni, l'ex terzino è stato intervistato da 'Radio TV Serie A' nel format "Storie di Serie A". Nella lunga chiacchierata che ha ripercorso la sua carriera, non poteva mancare un pensiero alla stagione magica che ci concluse con la vittoria del campionato dopo 10 anni. Ecco le sue parole

Milan, Alessandro Florenzi ricorda lo Scudetto nel 2022

"È stata una cosa incredibile perché è stato un anno davvero particolare. Noi quell'anno facciamo anche la Champions League e usciamo ai gironi. Nasce tutto che noi veniamo eliminati e a gennaio-febbraio eravamo ancora lì aggrappati all'Inter che era prima".

Florenzi ha continuato: "Noi abbiamo messo tutte le nostre energie sul campionato e abbiamo fatto una cavalcata incredibile, riuscendo a vincere il campionato dopo 10 anni che il Milan non lo vinceva. Penso sia stato uno degli apici della mia carriera, assolutamente. Il più grande giocatore ci ha fatto vincere lo Scudetto: il gruppo. Non c'era né Leao, né Theo, né Ibra, né Kjaer, né Florenzi: c'era un gruppo che andava dalla stessa parte e penso che quello sia l'ingrediente segreto per vincere".

