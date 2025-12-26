Milan, Galli sulla difesa: 'Manca difensore d'esperienza. Su De Winter...'

Osservando la composizione della difesa, secondo lei è un reparto completo o no? "C'è bisogno del Thiago Silva della situazione, nel senso di un giocatore d'esperienza e soprattutto di qualità. Un difensore sarebbe necessario".
Molto deluso da De Winter? "Pensavo fosse più pronto, conosceva già la Serie A. Dopo aver visto com'è andata con Hojlund in Supercoppa, occorre capire se è un giocatore che può avere una resa adeguata nelle partite importanti, quando il livello si alza".
