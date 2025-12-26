Milan, Galli sulla difesa: 'Manca difensore d'esperienza. Su De Winter...'

Pianeta Milan
Milan, senti Galli: “In difesa manca uno come Thiago Silva. Ecco perché sei gol nelle ultime tre partite…”

L'ex difensore del Milan Filippo Galli è stato intervistato da 'Gazzetta.it'. Tra i diversi temi, anche la difesa rossonera in difficoltà nelle ultime settimane. Ecco le sue parole
In attesa di rivedere in campo il Milan di Massimiliano Allegri domenica alle ore 12:30 contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, 'Gazzetta.it' ha realizzato un'intervista esclusiva all'ex difensore rossonero Filippo Galli. Tra i tanti argomenti, non poteva mancare un pensiero al reparto difensivo del Diavolo. Elogiato dopo le prime uscite di campionato, in difficoltà nelle ultime gare. Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Filippo Galli sulla difesa rossonera

Torniamo ai sei gol presi nelle ultime tre: più colpe dei singoli o di reparto? "Non ho visto lacune particolari di reparto. Ripeto, in generale questo è un Milan che tende a portarsi troppo gli avversari davanti alla propria porta, e questo succede per motivi complessivi di assetto, non per come si muove la difesa".

Osservando la composizione della difesa, secondo lei è un reparto completo o no? "C'è bisogno del Thiago Silva della situazione, nel senso di un giocatore d'esperienza e soprattutto di qualità. Un difensore sarebbe necessario".

Molto deluso da De Winter? "Pensavo fosse più pronto, conosceva già la Serie A. Dopo aver visto com'è andata con Hojlund in Supercoppa, occorre capire se è un giocatore che può avere una resa adeguata nelle partite importanti, quando il livello si alza".

