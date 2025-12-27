Christian Vieri , ex attaccante in Serie A soprattutto dell' Inter (sei stagioni, dal 1999 al 2005 , con 123 gol in 190 partite ), ma anche del Milan per un breve periodo della sua carriera, nel 2005 ( 2 gol in 14 partite ), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, Vieri ha parlato della lotta Scudetto , finora aperta a nerazzurri, rossoneri, ma anche a Napoli , Roma e Juventus e, alla domanda, "alla lunga, quanto favorirà il Milan non giocare mai a metà settimana?", Vieri ha risposto quanto segue.

«È un grande vantaggio, ma bisogna comunque fare punti sempre: qui nessuno ti regala niente. Ad esempio, il Milan fa bene con le grandi e poi stecca con le piccole, mentre all’Inter succede l’esatto contrario. Le annate a volte vanno così, sono strane e per fortuna imprevedibili: inutile cercare un perché, ogni partita è una battaglia e contiene mille partite all’interno. Chi riuscirà a gestire meglio gli imprevisti, alla fine ce la farà. In ogni caso, la Serie A è il campionato più bello d’Europa: la capolista cambia sempre, ma ci divertiremo ancora con quelle quattro là davanti».