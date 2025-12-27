Christian Vieri, ex attaccante in Serie A soprattutto dell'Inter (sei stagioni, dal 1999 al 2005, con 123 gol in 190 partite), ma anche del Milan per un breve periodo della sua carriera, nel 2005 (2 gol in 14 partite), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, Vieri ha parlato della lotta Scudetto, finora aperta a nerazzurri, rossoneri, ma anche a Napoli, Roma e Juventus e, alla domanda, "alla lunga, quanto favorirà il Milan non giocare mai a metà settimana?", Vieri ha risposto quanto segue.
«È un grande vantaggio, ma bisogna comunque fare punti sempre: qui nessuno ti regala niente. Ad esempio, il Milan fa bene con le grandi e poi stecca con le piccole, mentre all’Inter succede l’esatto contrario. Le annate a volte vanno così, sono strane e per fortuna imprevedibili: inutile cercare un perché, ogni partita è una battaglia e contiene mille partite all’interno. Chi riuscirà a gestire meglio gli imprevisti, alla fine ce la farà. In ogni caso, la Serie A è il campionato più bello d’Europa: la capolista cambia sempre, ma ci divertiremo ancora con quelle quattro là davanti».
