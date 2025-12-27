Pianeta Milan
Milan-Verona, De Winter dovrebbe giocare da titolare al centro della difesa al posto di Gabbia. Un compito non facile per il belga, ma servono risposte. Ecco la nostra analisi
Milan-Verona, De Winter dovrebbe di nuovo partire da titolare visto che Matteo Gabbia non avrebbe ancora recuperare al massimo dal suo infortunio al ginocchio subito contro il Sassuolo. Il giovane belga, arrivato in estate dal Genoa per circa 20 milioni di euro, non ha ancora dimostrato di essere pronto per una grande squadra come il Milan. Proprio queste partite senza Gabbia in campo, partendo dalla Coppa Italia contro la Lazio, stanno dando prova di come De Winter non sia in grado, almeno per il momento, di guidare la difesa a tre al centro del reparto.

Milan-Verona, De Winter ora le risposte

De Winter ha giocato ancora poco con la maglia del Milan per dare giudizi finali ovviamente: 8 partite in Serie A, di cui solo il 20% da titolare, 1 in Supercoppa e una in Coppa Italia (dati transfermarkt). La partita che ha messo la lente di ingrandimento sulle difficoltà del belga è stata Napoli-Milan di Supercoppa Italiana. L'ex Genoa, infatti, è stato lasciato solo contro Hojlund in uno contro uno per quasi tutta la gara, perdendo nettamente il duello (non facile sia chiaro). Probabile che con Gabbia in campo, il danese non avrebbe avuto la facilità di saltare l'uomo vista contro De Winter.

Come abbiamo spesso raccontato, per De Winter c'è anche un problema tattico: il belga fatica enormemente da centrale della difesa a tre, dove ha dei compiti che per il momento non riesce a coprire. Ha mostrato, invece, cose positive quando chiamato in campo al posto di Tomori e Pavlovic da braccetto. Contro il Verona dovrebbe giocare di nuovo al centro al posto di Gabbia e non sarà un compito facile. Zanetti dovrebbe puntare sulla coppia offensiva Giovane-Orban, giocatori diversi da Hojlund, ma entrambi veloci e che si muovono spessi. Allegri ha quasi le mani legate viste le soluzioni in rosa, ma per De Winter è un'altra occasione importante da dare anche al mercato: dimostrare che il Milan ne può fare affidamento e che il difensore che arriverà dal mercato (probabilmente) si dovrà giocare il posto anche con lui. L'incubo Hojlund è finito, ora servono risposte.

