Capello avvisa: 'Milan, attento al posto Champions. Sarà una bella lotta'

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole sulla lotta Champions, in cui rischia anche il Diavolo
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato - in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri. In particolare, l'ex tecnico rossonero ha parlato delle difficoltà che il Diavolo potrebbe incontrare per finire nelle prime quattro.
Fabio Capello avvisa il Milan
Sulla corsa per un posto in Champions League che potrebbe risucchiare anche i rossoneri: "Sì, ora il Milan deve stare attento al posto Champions. È un discorso generale: sarà una bella lotta. La Juve delle ultime partite è veloce, aggressiva: vedo cambi di campo, palloni giocati in verticale. E poi ha fantasisti che fanno la differenza. Alla Roma manca il centravanti però, se prendesse Joshua Zirkzee, potrebbe risolvere. Ha convinzione, forza, voglia, anche contro la Juve ha dimostrato di giocare alla pari. Gian Piero Gasperini sta stimolando la squadra e i giocatori gli stanno rispondendo".