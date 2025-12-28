Capello avvisa: 'Milan, attento al posto Champions. Sarà una bella lotta'

Fabio Capello avvisa il Milan

Sulla corsa per un posto in Champions League che potrebbe risucchiare anche i rossoneri: "Sì, ora il Milan deve stare attento al posto Champions. È un discorso generale: sarà una bella lotta. La Juve delle ultime partite è veloce, aggressiva: vedo cambi di campo, palloni giocati in verticale. E poi ha fantasisti che fanno la differenza. Alla Roma manca il centravanti però, se prendesse Joshua Zirkzee, potrebbe risolvere. Ha convinzione, forza, voglia, anche contro la Juve ha dimostrato di giocare alla pari. Gian Piero Gasperini sta stimolando la squadra e i giocatori gli stanno rispondendo".