Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, in attacco occhio a Jackson: due controindicazioni

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, in attacco occhio a Jackson: due controindicazioni

Calciomercato Milan, per l'attacco valida l'opzione Jackson. A patto che ...
Nicolas Jackson, attaccante in uscita dal Chelsea, sempre sul taccuino del Milan per questa sessione di calciomercato come alternativa
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante centrale da affiancare a Santiago Giménez in questa finestra estiva di calciomercato. Nelle ultime settimane è stata imbastita una trattativa - difficile - con il Manchester United per il prestito oneroso con diritto di riscatto del danese Rasmus Hojlund. Negoziati che si sono ora complicati con l'inserimento del Napoli sull'ex atalantino.

Calciomercato Milan, tra Hojlund e Vlahovic spunta Jackson?

—  

Principale alternativa è Dusan Vlahovic della Juventus, tanto che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno avuto contatti sia con l'entourage dell'attaccante serbo, sia con il club torinese. Oggi, i costi per l'ex viola sono alti. Ma tra qualche giorno chissà. Sullo sfondo, restano sempre in piedi le idee Breel Embolo (Monaco) e Nikola Krstovic (Lecce).

LEGGI ANCHE

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, però, il Milan tiene sempre in caldo, per questo calciomercato estivo, anche l'opzione Nicolas Jackson. L'attaccante senegalese, classe 2001, è in uscita dal Chelsea e, da due-tre anni ormai, è un profilo molto gradito dalle parti di 'Casa Milan'. Geoffrey Moncada provò a portarlo in rossonero quando ancor militava nel Villarreal, prima che si trasferisse ai 'Blues'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, tra Hojlund e Vlahovic riecco Dovbyk. Con contropartita! >>>

Costo alto, l'impegno in Coppa d'Africa. Ma tra un po' ...

—  

Le controindicazioni? Il Chelsea, per cederlo, chiede 50-60 milioni di euro e il giocatore, con l'inizio del nuovo anno, sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale. A fine agosto, magari, come per Vlahovic, le condizioni economiche dell'affare potrebbero mutare e diventare favorevoli ai rossoneri.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA