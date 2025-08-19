Calciomercato Milan, per l'attacco valida l'opzione Jackson. A patto che ...

Il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante centrale da affiancare a Santiago Giménez in questa finestra estiva di calciomercato . Nelle ultime settimane è stata imbastita una trattativa - difficile - con il Manchester United per il prestito oneroso con diritto di riscatto del danese Rasmus Hojlund . Negoziati che si sono ora complicati con l'inserimento del Napoli sull'ex atalantino.

Calciomercato Milan, tra Hojlund e Vlahovic spunta Jackson?

Principale alternativa è Dusan Vlahovic della Juventus, tanto che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno avuto contatti sia con l'entourage dell'attaccante serbo, sia con il club torinese. Oggi, i costi per l'ex viola sono alti. Ma tra qualche giorno chissà. Sullo sfondo, restano sempre in piedi le idee Breel Embolo (Monaco) e Nikola Krstovic (Lecce).