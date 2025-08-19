Calciomercato Milan, per l'attacco valida l'opzione Jackson. A patto che ...

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, però, il Milan tiene sempre in caldo, per questo calciomercato estivo, anche l'opzione Nicolas Jackson. L'attaccante senegalese, classe 2001, è in uscita dal Chelsea e, da due-tre anni ormai, è un profilo molto gradito dalle parti di 'Casa Milan'. Geoffrey Moncada provò a portarlo in rossonero quando ancor militava nel Villarreal, prima che si trasferisse ai 'Blues'.
Costo alto, l'impegno in Coppa d'Africa. Ma tra un po' ...—
Le controindicazioni? Il Chelsea, per cederlo, chiede 50-60 milioni di euro e il giocatore, con l'inizio del nuovo anno, sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale. A fine agosto, magari, come per Vlahovic, le condizioni economiche dell'affare potrebbero mutare e diventare favorevoli ai rossoneri.
