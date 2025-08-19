Calciomercato Milan, Bianchin: 'Attaccante, in lista Dovbyk. La Roma ...'

" Rasmus Hojlund resta il primo obiettivo: si può chiudere con un prestito con diritto di riscatto. Dusan Vlahovic sempre gradito a Massimiliano Allegri e da seguire", ha chiosato Bianchin.

Dunque, finora, nessuna trattativa tra Roma e Milan per Dovbyk, ma un'idea dei rossoneri, qualora le principale piste per l'attacco non dovessero concretizzarsi, questo sì.

Quali potrebbero essere le contropartite in favore dei giallorossi? Il giornalista della 'rosea' fa i nomi di Yunus Musah e Davide Bartesaghi .

Preso dal Girona nel calciomercato estivo 2024 per oltre 30 milioni di euro, Dovbyk, nella sua prima stagione alla Roma, ha segnato 17 gol e fornito 4 assist in 45 partite disputate tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.