Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, tra Hojlund e Vlahovic riecco Dovbyk. Con contropartita!

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, tra Hojlund e Vlahovic riecco Dovbyk. Con contropartita!

Calciomercato Milan, Bianchin: 'Attaccante, in lista Dovbyk. La Roma ...'
Artem Dovbyk, ex Girona, da un anno alla Roma, torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare il proprio attacco
Daniele Triolo Redattore 

Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto nuovamente il nome di Artem Dovbyk, classe 1997, attaccante ucraino della Roma, come opzione per rinforzare il reparto avanzato del Milan in questa sessione estiva di calciomercato.

"Artem Dovbyk è nella lista del Milan per il centravanti. Trattativa non decollata ma Roma disponibile a cedere, anche con contropartita", ha scritto Bianchin in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, anche Dovbyk in lista!

—  

"Rasmus Hojlund resta il primo obiettivo: si può chiudere con un prestito con diritto di riscatto. Dusan Vlahovic sempre gradito a Massimiliano Allegri e da seguire", ha chiosato Bianchin.

Dunque, finora, nessuna trattativa tra Roma e Milan per Dovbyk, ma un'idea dei rossoneri, qualora le principale piste per l'attacco non dovessero concretizzarsi, questo sì.

Quali potrebbero essere le contropartite in favore dei giallorossi? Il giornalista della 'rosea' fa i nomi di Yunus Musah e Davide Bartesaghi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si punta su Vlahovic? Schira: "Il giocatore ..." >>>

Preso dal Girona nel calciomercato estivo 2024 per oltre 30 milioni di euro, Dovbyk, nella sua prima stagione alla Roma, ha segnato 17 gol e fornito 4 assist in 45 partite disputate tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA