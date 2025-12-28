Riccardo Gentile, giornalista sportivo e telecronista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 poco prima del fischio d'inizio della gara tra Milan ed Hellas Verona. Il giornalista si è voluto soffermare su Christopher Nkunku e quello che sarà il suo futuro. Ultimamente infatti, in ottica mercato, le voci legate ad un possibile addio del francese già a gennaio si fanno sempre più ricorrenti. Dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug, non ancora ufficializzato ma ultimato, il Milan potrebbe cedere il francese per lasciar posto ad un attaccante aggiuntivo. Ecco, di seguito, le parole di Gentile:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Gentile: “Nkunku è stato un giocatore molto forte, ma chi ti da 30 milioni a gennaio?
INTERVISTE
Gentile: “Nkunku è stato un giocatore molto forte, ma chi ti da 30 milioni a gennaio?
Riccardo Gentile, giornalista sportivo, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 poco prima di Milan-Verona: le parole legate ad un possibile addio di Nkunku a gennaio...
Milan, Gentile su Nkunku—
LEGGI ANCHE: Milan-Verona 3-0, le pagelle post-partita dei rossoneri per 'PianetaMilan'
Queste le impressioni di Gentile: "Nkunku è stato un giocatore molto forte. Faccio fatica a pensare che un investimento così grande possa essere rivenduto nel mercato di gennaio. Quando gli altri vedono le condizioni Nkunku, chi si fida? A meno che il Milan si accontenti di darlo via in prestito. Ma a gennaio 30 milioni chi te li da?"
© RIPRODUZIONE RISERVATA